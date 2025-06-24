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川普宣布以色列與伊朗停火現已生效 籲切勿違反
美國總統川普剛在自家「真實社群」發文表示，伊朗與以色列「停火現已生效，請勿違反！」
華盛頓郵報報導，川普提到的以伊停火最初6小時，已於美國東部時間24日午夜（台灣時間24日12時）開始屆滿。川普在一開始宣布停火的聲明中表示，停火將分階段進行，伊朗首先停止攻擊，以色列則在川普發文12小時後跟進。再過12小時，川普寫道：「戰爭將被視為結束！」
如換算成台灣時間，川普宣布的停火計畫是：24日12時，伊朗停火；24日18時，以色列停火；25日6時，戰爭結束。以色時報報導，自川普在真實社群宣布停火以來，儘管伊朗官媒宣布停火生效，但以色列方面始終沒有發言。
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