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伊朗襲卡達美軍基地 印度航空取消往來當地航班

中央社／ 新德里24日專電

伊朗對美軍駐卡達基地發動飛彈攻擊後，印度航空（Air India）已經取消所有經過當地的航班，往返美東、歐洲的航班同樣暫停。靛藍航空（IndiGo）也表示，飛往中東的班機至少停飛到今天上午。

伊朗對美軍駐卡達烏代德空軍基地（Al Udeid AirBase）發射多枚飛彈，報復美軍空襲伊朗核設施，由於中東局勢緊張，印度的航空公司紛紛將會經過當地的航班取消、改道，或要求已起飛的班機折返。

印度航空在聲明中說：「鑑於中東情勢發展，印度航空立即停止所有飛往當地，及往返北美、歐洲的航班，直到另行通知。」

新德里電視台（NDTV）指出，印度航空往來中東的航班暫停營運，是因為當地局勢不穩，恐影響飛安，而停飛北美、歐洲的長程航班，則是因為這些航線必須經過中東，在空域遭到限制下，也跟著暫時取消。

印度新聞信託社（PTI）提到，消息來源表示，由於中東局勢不穩，加上訂票率低，印度航空旗下印度快運航空（Air India Express）不少航班已取消。

消息來源指出，印度快運航空大量用小型飛機飛往中東的航班，目前因為中東局勢、空域壅塞讓許多航班不得不取消，除此之外，由於印度航空先前發生空難，影響旅客信心，導致訂票率下滑，使得不少航班因載客率不足而取消。

靛藍航空也表示，靛藍往返杜拜、杜哈、科威特、阿布達比、巴林、利雅德等地的航班，至少到今天上午10時前將暫停營運。

印度時報（Times of India）提到，美國涉入以色列與伊朗的戰爭，空襲以色列核設施，伊朗為了報復，也對美軍在卡達的基地發動攻擊。

印度時報指出，伊朗稱對美軍基地發射的飛彈數量，與美國空襲伊朗核設施的數量相同，且美軍在卡達的基地距離市區、住宅區都遠，因此不會對卡達構成任何威脅。

伊朗 以色列

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