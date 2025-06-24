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伊朗恐施壓黑幫攻擊 駐瑞典美使館促公民提高警覺

中央社／ 華盛頓／斯德哥爾摩23日綜合外電報導

美國駐瑞典大使館今天表示，瑞典媒體報導伊朗可能會施壓本地犯罪幫派攻擊美國與以色列的利益，因此建議在瑞典的美國人「提高警覺」。

路透社報導，華府週末攻打伊朗核設施，伊朗今天也攻擊美軍駐卡達基地展開報復。美國國務院昨天向旅居海外的美國人發布全球安全警示。

分析人士警告，由於以色列攻擊削弱了伊朗的軍事實力，伊朗可能會以非傳統方式展開報復，包括動員代理組織對付美國與以色列在全球各地的利益。

美國盟友以色列與伊朗之間的戰爭於6月13日爆發，當時以色列對伊朗展開攻擊。自從2023年底以色列在加薩發動戰爭以來，中東地區就一直劍拔弩張，而以伊這波空戰加劇了緊張情勢。

美國駐瑞典大使館在安全警示中提到：「瑞典媒體報導，伊朗可能施壓本地犯罪幫派，包括狐步舞網絡（Foxtrot Network）等，針對瑞典的美國與以色列利益發動攻擊。因此，建議待在瑞典的美國公民提高警覺。」

在美國駐瑞典使館發布這項警示前，美國總統川普今天表示伊朗與以色列已同意停火。美國敦促旅居瑞典的美國人避開人群與示威活動，並保持低調。

瑞典黑幫狐步舞今年4月遭英國指控代表伊朗政府，對歐洲的猶太與以色列目標犯下暴力行為，但這項說法遭伊朗駁斥。華府曾於3月對狐步舞實施制裁。

瑞典 幫派 大使館 伊朗 以色列

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