路透：以色列進逼 加速伊朗尋找最高領袖繼任者

對伊朗高階神職人員來說，尋找伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）繼任者的時間愈來愈緊迫。

5名知曉內部討論的消息人士告訴路透社，自以色列開始攻擊伊朗並放話刺殺哈米尼以來，一個由3人組成的委員會近日已加速行動。這些來自最高神職人員機構的委員會成員兩年前由哈米尼親自任命，目的正是尋找他的繼任者。

伊朗消息人士透露，86歲的哈米尼定期聽取相關討論的簡報。一名最高安全官員說，哈米尼已與家人躲藏起來，由伊斯蘭革命衛隊（IRGC）「瓦利耶阿姆」（Vali-ye Amr）特種部隊護衛。

消息人士說，哈米尼若喪命，統治機關會立即尋求任命繼任者，以彰顯穩定和延續性。但消息人士也承認，很難預估伊朗後續政治情勢發展。

一名親近哈米尼辦公室並瞭解繼任者相關討論的內幕消息人士說，選擇新領袖的條件仍是他對伊朗已故領袖魯霍拉．何梅尼（Ayatollah Ruhollah Khomeini）革命準則的忠誠度；同時，權力層峰也在考量哪位候選人的形象更溫和，以避免外國攻擊和內部反叛。

5名知情人士說，在繼任者相關討論中已浮現兩名較有機會出線的人選，分別是哈米尼56歲的兒子穆吉塔巴（Mojtaba）和魯霍拉．何梅尼的孫子哈桑（Hassan Khomeini）。

穆吉塔巴長期被視為延續政權的人選；哈桑則是主張放寬社會和政治限制的改革派親密盟友，但因血統而在高階神職人員和革命衛隊中頗獲敬重。

5名消息人士說，哈桑在本月與以色列和美國的衝突中成為有力候選人，因為他在國內外都比穆吉塔巴更具和解可能性。

5名消息人士說，繼任規劃者們知道，比起一個強硬派人選，伊朗人民可能更易接受哈桑。哈桑去年曾警告，鑒於貧窮和資源剝奪，要小心伊朗「人民不滿日益升高的危機」。

內部人士說，相較之下，穆吉塔巴堅守父親的強硬政策，但一切仍未定案，人選也有可能改變，由最高領袖說了算。

不過，伊朗革命衛隊多名高階指揮官在以色列攻擊中喪命，可能使政權交接變得更複雜。這支精英部隊長期在確保最高領袖統治上扮演核心角色。

哈米尼辦公室和繼任委員會所屬的神職機構「專家會議」（Assembly of Experts）均未置評。

哈米尼從未公開表達對繼任者的偏好。消息人士說，他曾多次反對由兒子繼任，擔心伊朗重蹈過去世襲統治的覆轍。

最高領袖一職是在1979年伊朗革命後創設，後來被載入憲法，讓這名最高階神職人員握有引領民選總統和國會的最高權力。