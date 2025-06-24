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以伊停火內幕：川普用實力談和平 在美軍轟炸伊朗後要求對話

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普24日宣布以色列伊朗達成停火協議，讓全球投資人的心上大石落了地。知情人士透露，川普是在下令轟炸伊朗核子設施後，指示分別與以伊對話，川普和以色列總理內唐亞胡通電話，而副總統范斯等川普團隊成員則在卡達的幫助調停下，與伊朗溝通，促成這項停火協議。

綜合紐約時報與路透報導，川普21日下令美軍轟炸伊朗核子設施後，要求與以色列及伊朗對話，責成團隊「與伊朗人通話」，並指示團隊成員打給內唐亞胡，「我們要實現和平」。

知情官員透露，川普23日在橢圓形辦公室通電話一整天，「表現克制」，明確表示他以美國利益為這個目標的核心，獲知只要伊朗不發動新的攻擊，以色列就同意停火。

知情官員說，美國副總統范斯、國務卿魯比歐及美國特使威科夫，與伊朗直接和間接溝通，卡達國王塔米姆（Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）也在停火討論中扮演一角，伊朗表示不會再發動襲擊。

不過，川普24日突然宣布以伊停火協議，仍讓白宮高層官員大感意外，因為當時以色列還沒證實停火，而且在川普宣布消息後的三小時內，以色列還在對伊朗進行攻擊。

知情官員說，在美軍轟炸伊朗的之前幾周，川普團隊曾與伊朗在五個不同場合協商，但伊朗不願在鈾濃縮活動的要求退讓，致使談判破局。消息人士認為，美軍的轟炸行動為停火談判設定條件，但這位人士並未透露伊朗可能同意的條件，包括德黑蘭是否會回答濃縮鈾的存放地點。

川普 卡達 伊朗 以色列

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