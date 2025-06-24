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伊朗官媒正式宣佈：已對敵方實施停火
CNN報導，在伊朗對卡達烏代德美軍基地發動報復性攻擊數小時後，伊朗國家媒體24日宣布，伊朗對「美國侵略」進行軍事回應後，已「對敵方實施」停火。
伊朗國家新聞網一位主播在直播中表示，「伊朗革命衛隊（Sepah）成功發動飛彈行動，作為對美國侵略的回應，加上我們親愛的人民在保衛國土時展現的堅定與團結，已對敵方實施停火。」
該主播並未透露停火的具體生效時間。
紐約時報報導，以色列政府尚無立即評論，但說伊朗軍方還在持續以飛彈攻擊以色列。
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