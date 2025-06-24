快訊

NBA／綠衫軍送走昔奪冠功臣 哈勒戴回當初「過水」的拓荒者

陸紀念抗日勝利80周年習近平將出席 9/3閱兵邀國民黨抗日老兵現場觀禮

好友林妍霏痛揭天殘曾墮胎 爆賀瓏在她走沒多久「帶新歡現身」

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗官媒正式宣佈：已對敵方實施停火

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
CNN報導，在伊朗對卡達烏代德美軍基地發動報復性攻擊數小時後，伊朗國家媒體24日宣布，伊朗對「美國侵略」進行軍事回應後，已「對敵方實施」停火。(路透製圖)
CNN報導，在伊朗對卡達烏代德美軍基地發動報復性攻擊數小時後，伊朗國家媒體24日宣布，伊朗對「美國侵略」進行軍事回應後，已「對敵方實施」停火。(路透製圖)

CNN報導，在伊朗對卡達烏代德美軍基地發動報復性攻擊數小時後，伊朗國家媒體24日宣布，伊朗對「美國侵略」進行軍事回應後，已「對敵方實施」停火。

伊朗國家新聞網一位主播在直播中表示，「伊朗革命衛隊（Sepah）成功發動飛彈行動，作為對美國侵略的回應，加上我們親愛的人民在保衛國土時展現的堅定與團結，已對敵方實施停火。」

該主播並未透露停火的具體生效時間。

紐約時報報導，以色列政府尚無立即評論，但說伊朗軍方還在持續以飛彈攻擊以色列。

伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。路透
伊朗民眾23日在德黑蘭慶祝襲擊位於卡達的美軍基地。路透

飛彈 美國 伊朗 以色列

延伸閱讀

川普才自誇促成以伊停火 以色列軍方緊急發布伊朗飛彈來襲

川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

只是美國一廂情願？伊朗外長：沒有停火共識

川普認為以色列與伊朗將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

相關新聞

以伊停火內幕：川普與內唐亞胡直接溝通 請卡達與伊朗斡旋

美國總統川普23日宣布以色列與伊朗已經同意停火，據外交官與白宮資深官員透露，川普與以色列總理內唐亞胡直接溝通以確保停火，...

伊朗官媒正式宣佈：已對敵方實施停火

CNN報導，在伊朗對卡達烏代德美軍基地發動報復性攻擊數小時後，伊朗國家媒體24日宣布，伊朗對「美國侵略」進行軍事回應後，...

外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特...

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃...

伊朗彈襲卡達美基地 川普感謝先通知：他們已發洩情緒

伊朗多處核子設施周末期間遭到美軍轟炸，德黑蘭23日宣布針對卡達杜哈(Doha)附近沙漠地帶的美軍基地發射多枚飛彈做為報復...

路透：以色列進逼 加速伊朗尋找最高領袖繼任者

對伊朗高階神職人員來說，尋找伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）繼任者的時間愈來愈緊迫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。