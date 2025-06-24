快訊

買洗碗機事後加收1200元差價挨轟 老闆道歉「全額免費」再做1事被大讚

繁星錄取台大醫…高中生科展作品爆抄襲遭撤獎 中市教育局說話了

國民黨揭郭昱晴丈夫「賺紅錢」文件 批郭獵巫超級雙標

川普才自誇促成以伊停火 以色列軍方緊急發布伊朗飛彈來襲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
以色列特拉維夫一名男子23日攜帶一枚模擬飛彈進入一個地下停車場，該停車場改建為避難所。路透
以色列特拉維夫一名男子23日攜帶一枚模擬飛彈進入一個地下停車場，該停車場改建為避難所。路透

美國總統川普23日在自家「真實社群」宣布以色列伊朗已經同意停火，幾小時後又發文稱兩國「幾乎同時向我求助」。半島電視台則指出，川普宣布停火的時機顯示，美國民眾擔憂美國可能再打一場長期戰爭。

川普在發文中表示，「以色列和伊朗幾乎同時來找我，說出『和平！』我就知道，時機已經成熟，世界和中東才是真正的贏家！」

川普表示，以色列與伊朗「未來將見證巨大的愛、和平與繁榮。他們獲益良多。」他強調，兩國將因此受益匪淺，但如果偏離正義與真理之道，將失去更多。川普寫道：「以色列和伊朗的未來無限，充滿偉大的希望。願上帝保佑你們！」

不過，衛報指出，在有關停火是否生效，以及何時正式生效仍充滿不確定之際，以色列國防軍已證實，伊朗向以色列發射了飛彈，並且啟動空襲警報

以軍以希伯來文在「X」發文中表示，「以色列國防軍已確認，伊朗不久前向以色列領土發射飛彈，防禦系統正在啟動以攔截威脅」。

以軍警告民眾，一旦收到警報，必須進入避難所，只有在收到明確指示後才可離開，也籲請民眾繼續遵守官方的指引。以軍截至目前已在「X」發布至少4條飛彈來襲預警貼文。

飛彈 警報 川普 伊朗 以色列

延伸閱讀

川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

川普發文：所有人壓低油價…喊話「我在盯著你們」！不料真的跌了

保障憲法賦予的權利！聯邦法官駁回川普阻止哈佛招收國際學生的處分

川普宣布以伊停火！股民喊「川投顧出手了」 被疑：根本是場戲

相關新聞

川普才自誇促成以伊停火 以色列軍方緊急發布伊朗飛彈來襲

美國總統川普23日在自家「真實社群」宣布以色列與伊朗已經同意停火，幾小時後又發文稱兩國「幾乎同時向我求助」。半島電視台則...

川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

美國總統川普23日突然宣布，以色列和伊朗已達成停火協議。一位白宮資深官員透露，川普是在與以色列總理內唐亞胡和伊朗官員通話...

外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特...

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃...

教宗：人類和平的呼聲 不被武力衝突淹沒

以伊衝突因美國參戰持續升溫，教宗良十四世演講呼籲：「外交能讓武力沉默！」

只是美國一廂情願？伊朗外長：沒有停火共識

美國總統川普23日宣稱，以色列和伊朗已經同意完全停火，不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍晚在社群平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。