川普才自誇促成以伊停火 以色列軍方緊急發布伊朗飛彈來襲

美國總統川普23日在自家「真實社群」宣布以色列與伊朗已經同意停火，幾小時後又發文稱兩國「幾乎同時向我求助」。半島電視台則指出，川普宣布停火的時機顯示，美國民眾擔憂美國可能再打一場長期戰爭。

川普在發文中表示，「以色列和伊朗幾乎同時來找我，說出『和平！』我就知道，時機已經成熟，世界和中東才是真正的贏家！」

川普表示，以色列與伊朗「未來將見證巨大的愛、和平與繁榮。他們獲益良多。」他強調，兩國將因此受益匪淺，但如果偏離正義與真理之道，將失去更多。川普寫道：「以色列和伊朗的未來無限，充滿偉大的希望。願上帝保佑你們！」

不過，衛報指出，在有關停火是否生效，以及何時正式生效仍充滿不確定之際，以色列國防軍已證實，伊朗向以色列發射了飛彈，並且啟動空襲警報。

以軍以希伯來文在「X」發文中表示，「以色列國防軍已確認，伊朗不久前向以色列領土發射飛彈，防禦系統正在啟動以攔截威脅」。

以軍警告民眾，一旦收到警報，必須進入避難所，只有在收到明確指示後才可離開，也籲請民眾繼續遵守官方的指引。以軍截至目前已在「X」發布至少4條飛彈來襲預警貼文。