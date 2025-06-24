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教宗：人類和平的呼聲 不被武力衝突淹沒

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（美聯社）
教宗良十四世（Pope Leo XIV）。（美聯社）

以伊衝突因美國參戰持續升溫，教宗良十四世演講呼籲：「外交能讓武力沉默！」教宗強調，人類比以往任何時候都應更加呼籲和祈求和平，絕不能被武力咆哮或煽動衝突言論所淹沒。另外，教宗也提及基督的身體和血是為拯救世界而犧牲的愛，民眾的苦難不可被遺忘。

外交讓武力沉默

梵蒂岡新聞網》報導，針對美國空襲伊朗核設施，教宗良十四世懇求國際社會阻止戰爭悲劇，以防演變成無法彌補的傷害。隨後，教宗於22日三鐘經祈禱後的演講中表示，人類對和平的呼聲需要責任感和理性，這種呼籲絕不能被武力咆哮或煽動衝突言論所淹沒。

「外交能讓武力沉默！」教宗呼籲，各國要用和平行動塑造未來，而不是透過暴力和血腥衝突。如此一來，人類比以往任何時候都應更加呼籲和祈求和平。

上帝犧牲的愛

天主教通訊社》報導，在基督聖體節講道中，教宗重點闡述聖體聖事的深層意義和分享價值，並以「五餅二魚」神蹟強調「上帝與人們分享」的行為，即使最小的禮物也會因著分享而增長。

「上帝的慷慨特別體現在聖體聖事中。」教宗指出，天主將人們對生命的奉獻，轉化為基督的身體和血液，並為拯救世界而做出愛的犧牲，因此，造物主分擔人們的貧困，使用人們所能給予的微薄之物來施展救贖。

如今，人道援助的緊迫性變得越來越緊迫，但民眾的苦難卻可能會被遺忘，而當人性尊嚴受威脅時，戰爭只會加劇問題，並在國家歷史上留下深深的傷痕，需要幾代人才能治癒。

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