伊朗稱無停火協議 但以色列停止攻擊己方也收手

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天說，目前未與以色列達成停火協議，但若以色列停止攻擊，伊朗也會收手。

法新社報導，美國總統川普稍早宣布停火協議將於格林威治時間4時（台灣時間12時）左右開始生效，但阿拉奇在社群媒體發文說：「截至目前，沒有就任何停火或停止軍事行動達成『協議』。」

阿拉奇還說，若「以色列政權最晚在德黑蘭時間凌晨4時之前停止非法侵略伊朗人民，我們之後也無意繼續回應」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿拉奇在社群平台X上說：「正如伊朗多次表明，是以色列對伊朗發動戰爭，而不是伊朗對以色列發動戰爭。」

阿拉奇說：「稍晚將做出有關停止軍事行動的最終決定。」

美國白宮一名高階官員先前告訴CNN，以色列同意停火協議，條件是伊朗停止攻擊；消息人士說，伊朗已同意這些條件。