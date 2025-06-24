川普突宣布以伊停火 白宮官員：高層官員也意外

美國總統川普23日突然宣布，以色列和伊朗已達成停火協議。一位白宮資深官員透露，川普是在與以色列總理內唐亞胡和伊朗官員通話後宣布此事，而卡達也參與了斡旋。

紐約時報報導，這位不具名官員透露，卡達埃米爾阿勒薩尼（Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani）在停火談判中扮演了關鍵角色。川普在美東時間下午6時剛過數分鐘發布聲明，消息甚至讓他政府內部一些高層官員感到意外。

上述匿名官員指出，在促成這項停火協議的過程中，川普得到了副總統范斯、國務卿魯比歐與中東特使威科夫的幫助，這三人透過「直接和間接」管道與伊朗方面進行聯繫。以色列同意停火的前提，則是不再遭到來自伊朗的進一步攻擊。

該官員認為，美軍21日空襲伊朗三個核子設施，為展開停火談判創造了條件，但他並未說明伊朗可能同意了哪些條件，包括是否回答了濃縮鈾庫存下落的問題。

伊朗外交部長阿拉奇稍早雖否認任何關於停火或停止軍事行動協議，但他指出，只要以色列在德黑蘭當地時間凌晨4時（台灣時間24日早上8時30分）之前停止對伊朗人民的非法侵略，「我們就無意在此之後繼續回應」。

美聯社報導，當地時間凌晨4點之後，未傳出以色列襲擊伊朗，與阿拉奇關於可能停火的言論一致。