只是美國一廂情願？伊朗外長：沒有停火共識
美國總統川普23日宣稱，以色列和伊朗已經同意完全停火，不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）稍晚在社群平台X上貼文表示，雙方並沒有達成停火共識（no agreement），指如果以色列不在德黑蘭凌晨4時停止非法入侵伊朗，伊朗之後將不會繼續回應。
阿拉奇表示，伊朗一直重複說明，是以色列向伊朗開戰，而非伊朗開啟戰火。
阿拉奇說，現在還沒有達成任何停火共識或停止軍事行動的共識；假如以色列不在德黑蘭凌晨4時之前停止對伊朗的非法入侵，伊朗之後將不會繼續回應。
阿拉奇說，停止軍事行動的決定將在之後做決定。
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