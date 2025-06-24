川普認為以色列與伊朗將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

美國總統川普23日晚間宣稱以色列與伊朗的「十二日戰爭」即將落幕後，接受NBC新聞獨家電訪時，將自己宣布的以伊停火稱為「在我看來，世界美好的一天」。

川普說：「這對美國是偉大的一天，對中東也是偉大的一天，我很高興能夠完成這項任務。很多人正在死去，而且情況只會變得更糟，這將讓整個中東地區陷入混亂。」

當記者提問停火將持續多久時，川普說：「我認為停火是無限期的，將永遠持續下去。」他還補充說，戰爭已徹底結束，並表示不相信以色列和伊朗「會再次互相開火」。

伊朗外交部長阿拉奇（Seyed Abbas Araghchi）剛在「Ｘ」發文，回應了有關以伊停火的消息。他表示，「正如伊朗一再表明確表達的，是以色列向伊朗發動了戰爭，而不是顛倒過來。截至目前，沒有任何關於停火或停止軍事行動的『協議』。」

不過，阿拉奇指出，只要以色列在德黑蘭當地時間凌晨4點之前停止對伊朗人民的非法侵略，「我們就無意在此之後繼續回應」。他補充說，「關於停止我方軍事行動的最終決定，將在稍後做出。」他還在隨後一篇推文表示，伊朗武裝部隊「為懲罰以色列侵略而採取的軍事行動一直持續到凌晨4時的最後一刻。」

As Iran has repeatedly made clear: Israel launched war on Iran, not the other way around.



As of now, there is NO "agreement" on any ceasefire or cessation of military operations. However, provided that the Israeli regime stops its illegal aggression against the Iranian people no… — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) 2025年6月24日

BBC也報導，隸屬伊朗革命衛隊（IRGC）的法爾斯（Fars）通訊社援引一位「知情消息人士」說法報導，川普的聲明「完全錯誤」。

這位不具名消息人士表示，伊朗尚未收到「任何正式或非正式的停火提議」，並強調伊朗將很快將「在數小時內」通過「作戰」（operational）回應，向以色列證明該聲明不實。

該人士還指出，川普的聲明是為了轉移「公眾注意力」，掩蓋伊朗襲擊烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）後，美國所遭遇的「羞辱」。