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伊朗攻擊卡達美軍基地有先通知美國！地緣政治專家判斷2目的

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
伊朗武裝部隊23日聲稱對烏代德基地發動了飛彈襲擊，卡達杜哈夜空隨後可見飛彈蹤跡。路透
伊朗武裝部隊23日聲稱對烏代德基地發動了飛彈襲擊，卡達杜哈夜空隨後可見飛彈蹤跡。路透

川普總統美東時間23日晚間在自家「真實社群」上表示，以色列伊朗飛彈對轟超過一周與美軍空襲之後，已同意停火。儘管以伊兩國官方尚未正式發言，但德黑蘭方面已有官員向路透證實此事，以色列官員也曾表示戰鬥可能很快逐步結束。

紐約時報報導，伊朗稍早襲擊美國位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base），有跡象顯示，德黑蘭方面正在尋找一個擺脫與美國對抗的下台階。伊朗官員和川普表示，伊朗事先通報了即將發動飛彈襲擊，以儘量降低可能的傷亡。

根據稍早新聞，川普在「真實社群」上表示，希望伊朗在烏岱德基地「非常弱」的攻擊，已經發洩過了，不要再有任何憎恨；川普也表示，感謝伊朗提早給美國警告，才得以造成無人傷亡，認為伊朗現在可以走向地區和平與和諧，川普並鼓勵以色列也這樣做。

烏代德基地駐有約1萬名美軍，是美國中央司令部的地區總部。伊朗對該基地的襲擊曾引發外界擔憂美伊衝突可能加劇，使美國更深度捲入以伊衝突並可能擴散至整個中東地區。

伊朗官員曾表示，德黑蘭當局必須對美國攻擊其關鍵核子設施作出反擊以示立場，但行動必須審慎。伊朗2020年也採取過類似的做法，在向伊拉克美軍基地發射彈道飛彈，報復革命衛隊高級將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）遇刺身亡之前，先行發出預警。

彭博資訊報導，在伊朗飛彈襲擊烏岱德美軍基地前，不只卡達人知道伊朗飛彈即將來襲，美國人也知道，因為伊朗人事先就告訴了他們。作為表面攻擊目標的烏代德空軍基地早已提前撤離，絕大多數飛彈在空中被成功攔截，無人傷亡。川普幾個小時後就上網宣布，以伊同意停火。

多位地緣政治專家稱，德黑蘭提前預告飛彈襲擊顯示，伊朗政權一方面希望緩和緊張局勢，另一方面則透過明顯的武力展示，在國內挽回顏面。曾任美國國家情報委員會（NIC）近東事務副國家情報官的帕尼科夫（Jonathan Panikoff）說，這次襲擊似乎是「經過設計且蓄意為之」。

彭博經濟首席新興市場經濟學家達烏德（Ziad Daoud）表示，伊朗的報復行動看起來「大程度上只是象徵性的」。他說：「多次警告已經發出，卡達關閉領空，美國也對其公民發出警示。」

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