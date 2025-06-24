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川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了！

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川普稱以伊「12日戰爭」將落幕 以軍不評論、伊朗證實了！

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普21日在美國襲擊伊朗核設施後發表全國演說。路透
美國總統川普21日在美國襲擊伊朗核設施後發表全國演說。路透

美國總統川普台灣時間6時自家社群媒體「真實社群」宣布，以色列伊朗已經同意，將全面停火。

川普在貼文表示，以色列和伊朗已經完全且徹底同意，將在大約6小時後全面且完全停火，屆時雙方已逐步結束且完成各自正在進行的最後任務」，停火時間將持續12小時，「到那時戰爭將被視為結束！」

川普寫道：「原則上，伊朗將正式啟動停火，12小時後，以色列也將啟動停火，24小時後，世界將正式慶祝『十二日戰爭』結束。」

川普寫道：「假設一切順利進行，事實也確實如此，我謹祝賀以色列和伊朗兩國擁有足夠的毅力、勇氣和智慧，結束了這場應該被稱為『十二日戰爭』的戰爭。」他還川普宣稱，這場戰爭本來可能持續數年，摧毀整個中東地區，「但是沒有，也永遠不會！」。

紐時報導，以軍發言人拒絕對川普關於停火的聲明發表評論。但一位伊朗資深官員向路透表示，德黑蘭已同意停火。據報導，停火協議由美國提出，並由卡達斡旋。

一位知情官員還表示，伊朗在台灣時間24日凌晨襲擊美國在卡達的基地後，川普和副總統范斯與卡達討論了該計畫。該官員補充說，川普已告訴卡達，以色列已同意該計畫內容，並希望卡達協助說服伊朗接受。

CNN與衛報報導，美國副總統范斯接受福斯新聞訪問時，稱讚川普成功推動了協議的達成。范斯說：「就在我離開白宮來這裡的時候，我們實際上就在著手這件事。所以，總統能夠推動這件事達成，這真是個好消息。」

范斯還表示，他在「我們開始直播前2分鐘」讀過川普發文的草稿，內容「與總統幾個小時前給我看的略有不同。但我知道，在我來這裡的路上，他一直在打電話。」

范斯同時指出，如果伊朗未來想要製造核武，將不得不再次面對美軍的行動。此外，美軍空襲摧毀伊朗基礎設施後，使其不再具備製造核武的能力。他說：「伊朗曾經非常接近擁有核武，現在已經無法製造核武，因為我們摧毀了他們擁有的設備。」

伊朗 以色列

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