以伊同意停火12小時！川普恭喜雙方「有勇氣智慧結束12天戰爭」

以伊情勢峰迴路轉，美國總統川普23日宣稱，以色列和伊朗已經同意完全停火12小時，且在停火24小時後宣告戰爭結束；川普表示，如果一切順利，他恭喜以色列和伊朗有勇氣和智慧結束這場「12天戰爭」。

以色列12日發動「崛起之獅行動」（Rising Lion），針對伊朗可能發展出核子武器，率先向伊朗發動攻擊，引爆兩國衝突；美軍則在21日發動「午夜之鎚」（Midnight Hammer）轟炸行動，動用B-2幽靈戰略轟炸機奇襲伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，並聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。

對此，伊朗23日向美軍位於卡達的烏代德空軍基地發動報復性攻擊；川普23日下午與國安團隊開會，他並在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，伊朗的攻擊非常軟弱，指伊朗共發射14枚飛彈，其中13枚遭到攔截，另有一枚不具威脅；川普表示，美方無人傷亡。

川普隨後又發文表示，「恭喜世界！是時候達成和平了！」暗示以伊情勢將取得重大進展；根據報導，美國特使威科夫（Steve Witkoff）在美軍執行完成轟炸任務之後，仍與伊朗保持聯繫。

川普美東時間23日傍晚6時再度發文，指伊朗和以色列雙方已經同意停火，結束各自尚在進行中的軍事任務；川普指出，雙方同意停火12小時，到時戰爭形同結束。

川普說，伊朗會先停火，以色列則會在12小時之後停火；川普指出，在停火第24個小時之後，伊朗和以色列的12天戰爭就會畫下句點，並受到世界的讚揚。

川普表示，在伊朗和以色列各自停火的期間，另一邊將保持和平與尊重；川普預期一切都會進行的非常順利，他恭喜兩國有耐性、勇氣和智慧來結束這場12天戰爭。

川普說，這是一場有可能持續多年的戰爭，甚至足以摧毀整個中東，但戰爭結束了，「上帝保佑以色列、上帝保佑伊朗、上帝保佑中東、上帝保佑美國和全世界！」