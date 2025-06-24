【專家之眼】美國轟炸伊朗核設施後的全球危機

日前美國對伊朗三大核設施進行轟炸，但因伊朗早已將這些設施中的核燃料移除，故並未造成核汙染，可謂不幸中的大幸，但這仍將對全球政治、經濟與安全局勢產生深遠影響。這不僅可能引爆中東衝突，更將牽動全球能源市場與大國戰略平衡，成為新一波地緣政治風暴的導火線。

首先，中東局勢將迅速惡化。伊朗視核設施為其國家安全核心，在美軍轟炸後，伊朗已展開報復行動。以色列、美軍駐中東基地將首當其衝，黎巴嫩真主黨、葉門胡塞武裝等伊朗代理人也可能同步發動攻擊，區域衝突升溫是否導致全面戰爭，各方都屏息以待。若荷莫茲海峽被封鎖，全球約三分之一的石油運輸將受阻，全球能源供應面臨巨大風險。

其次，全球經濟將受到衝擊。戰爭風險將推升國際油價，可能飆升至每桶150美元以上，引發通膨壓力並打擊復甦中的全球經濟。股市劇烈波動，避險資產如黃金、美元與比特幣可能急升，投資人信心動搖。新興市場面臨資金外流壓力，全球經濟恐再陷不穩。

在外交層面，被轟炸後伊朗外長立即飛往莫斯科，普亭總統的反應也是當前觀察的重點。美國將是否面臨國際批評，主因此次攻擊未經聯合國授權，將損害美國道德正當性，削弱與歐洲盟邦的合作，特別是德、法等仍支持伊朗核協議的國家。中俄兩國則可能趁機加強與伊朗關係，透過軍事支援、外交協調，擴展在中東影響力，進一步挑戰美國全球主導地位。

同時，全球安全風險升高。伊朗可能透過網攻、恐怖行動或軍事報復擴大戰場，美歐設施與平民將面臨潛在攻擊。伊朗具備網路攻擊能力，可能癱瘓基礎設施、金融系統，全球將進入資訊戰與非對稱衝突的新階段。

台灣與亞太地區亦將受間接波及。美國若在中東投入大量軍事與外交資源，可能分散對印太的戰略關注，中國或藉機在台海、南海強化軍事施壓。此舉不僅加劇區域緊張，也增加台灣地緣風險。台灣作為出口導向經濟體，全球供應鏈震盪與油價上升亦將拖累台灣經濟發展。

總結來說，美國轟炸伊朗核設施不僅是單一軍事行動，更可能引發多層次的全球危機，從區域戰爭、能源危機到大國對抗、金融不穩與科技競爭格局重塑。各國如何因應這場可能的震盪風暴，將成為未來國際秩序是否重回穩定的關鍵。若伊朗內部親美勢力發動政變，其過程與結果也是一個重要的觀察點。