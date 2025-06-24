美國總統川普宣布 以色列與伊朗同意六小時後停火

美國總統川普在真實社群上宣布，以色列和伊朗已同意全面停火。

川普在真實社群上表示：恭喜各位！以色列和伊朗已同意全面停火（約6小時後，屆時以色列和伊朗將完成其正在進行的最後任務！），持續12小時，屆時戰爭將被視為結束！伊朗將正式啟動停火，12小時後，以色列也將啟動停火，24小時後，世界將為12日戰爭的正式結束致敬。