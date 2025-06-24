五角大廈證實美軍駐卡達基地遭飛彈攻擊 無人員傷亡

美國國防部一位官員向中央社證實，卡達烏代德空軍基地今天遭來自伊朗的短程和中程彈道飛彈攻擊，目前尚無美軍人員傷亡通報。美軍正密切監控情勢，將在獲得更多資訊後及時提供。

美國Axios新聞網今天引述一位以色列官員的說法報導，伊朗已經向美國駐卡達的軍事基地發射多枚飛彈。路透社指出，有目擊者稱可聽見卡達首都杜哈（Doha）上空傳出爆炸聲。五角大廈官員下午以背景說明的方式證實前述消息。

烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）是美國在中東地區最大的軍事設施，美國總統川普（Donald Trump）上個月才造訪此基地。

政治媒體Politico報導，川普今天下午已召集國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）等高階官員前往白宮戰情室開會，因應烏代德空軍基地遭攻擊事件及中東情勢。

自以色列約兩週前轟炸伊朗核設施以來，伊朗與以色列處於持續交火狀態。美國上週末也介入衝突，轟炸伊朗部分關鍵核設施。

伊朗今天的攻擊顯示有意擴大戰線，將打擊目標擴及美軍及美國在中東的盟邦，而這正是川普政府試圖避免的情況，他曾呼籲伊朗重返談判桌。