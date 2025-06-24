伊朗報復攻擊飛彈全遭攔截 川普：盼伊朗已經發洩完了

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
15日卡達烏代德空軍基地的衛星圖像。美聯社
15日卡達烏代德空軍基地的衛星圖像。美聯社

美軍日前奇襲轟炸伊朗3處核子設施，伊朗23日針對中東的美軍基地發動攻擊；美國總統川普23日表示，伊朗發射共14枚飛彈，其中13枚飛彈都被攔截，並表示，希望伊朗已經發洩完畢；川普也感謝伊朗提前警告攻擊行動。

川普日前下令轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，據報導指出，伊朗23日向美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動報復攻擊。

川普23日表示，伊朗有13枚飛彈遭到攔截，另有一枚飛向不具威脅的方向；川普指出，沒有任何美國人傷亡，伊朗的攻擊也沒有造成任何損害。

川普表示，希望伊朗已經發洩過了，不要再有任何憎恨；川普也表示，感謝伊朗提早給美國警告，才得以造成無人傷亡，認為伊朗現在可以走向地區的和平與和諧，川普並鼓勵以色列也這樣做。

伊朗 以色列

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