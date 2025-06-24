伊朗報復攻擊飛彈全遭攔截 川普：盼伊朗已經發洩完了
美軍日前奇襲轟炸伊朗3處核子設施，伊朗23日針對中東的美軍基地發動攻擊；美國總統川普23日表示，伊朗發射共14枚飛彈，其中13枚飛彈都被攔截，並表示，希望伊朗已經發洩完畢；川普也感謝伊朗提前警告攻擊行動。
川普日前下令轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，據報導指出，伊朗23日向美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動報復攻擊。
川普23日表示，伊朗有13枚飛彈遭到攔截，另有一枚飛向不具威脅的方向；川普指出，沒有任何美國人傷亡，伊朗的攻擊也沒有造成任何損害。
川普表示，希望伊朗已經發洩過了，不要再有任何憎恨；川普也表示，感謝伊朗提早給美國警告，才得以造成無人傷亡，認為伊朗現在可以走向地區的和平與和諧，川普並鼓勵以色列也這樣做。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言