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伊朗報復攻擊卡達美軍基地 川普：無人傷亡
美軍日前奇襲轟炸伊朗3處核子設施，伊朗23日針對美軍位於卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）發動攻擊；美國總統川普23日表示，伊朗的攻擊沒有造成任何美國人員傷亡。
川普日前下令轟炸伊朗福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）和伊斯法罕（Esfahan）等3座關鍵核子設施，伊朗23日向卡達的烏代德空軍基地，以及伊拉克的阿薩德空軍基地（Ain al‑Asad Air Base）發動報復攻擊；據了解，川普美東時間23日下午與國安團隊開會。
川普23日發文感謝卡達國王塔米姆，感謝他對區域和平的付出。
針對伊朗對美軍基地的攻擊，川普則指出，他很高興地報告，除了沒有任何美國人傷亡之外，也沒有任何卡達人傷亡。
川普之後又發文表示，「恭喜世界！是時候達成和平了！」不過，川普並未說明細節。
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