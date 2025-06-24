伊朗向美軍烏代德基地射飛彈 卡達稱成功攔截沒傷亡

中央社／ 杜哈23日綜合外電報導

美國近日轟炸伊朗境內的核子設施後，伊朗今天向美軍駐卡達的基地發射多枚飛彈，卡達當局表示，已成功攔截了伊朗對烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）的飛彈攻擊。

法新社報導，卡達國防部發布聲明指出，「卡達防空系統成功攔截針對烏代德空軍基地的飛彈襲擊…此事件未造成任何人員傷亡」。烏代德空軍基地是美國在中東地區最大的軍事設施。

美國國防部一位官員透露，伊朗向美軍駐卡達的基地發射多枚彈道飛彈後，目前未傳出美方人員傷亡的消息。

卡達政府也發布聲明：「內政部確認…卡達的安全情勢穩定，無需擔憂。」

卡達外交部今天也譴責伊朗向烏代德空軍基地發射飛彈，稱這是「公然侵犯」卡達主權。

卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）發布聲明說：「卡達強烈譴責伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard）襲擊烏代德空軍基地，並認為這是對卡達主權、領空及國際法的公然侵犯。」

聲明還寫道，卡達保留依照國際法對「此公然襲擊」進行直接回應的權利。

安薩里提到，作為預防措施，在伊朗發動攻擊之前，烏代德空軍基地已進行疏散。

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