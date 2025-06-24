開始報復美國！ 伊朗伊斯蘭革命衛隊證實飛彈攻擊駐卡達美軍

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透
圖為23日卡達烏代德空軍基地附近的夜空。路透

總部在卡達多哈（Doha）的半島電視台（Al Jazeera）23日報導，伊朗已宣布，對卡達境內的烏代德（Al Udeid）空軍基地美國部隊發動攻擊。

以色列13日突襲伊朗後，2國交戰至今。美國21日則在總統川普一聲令下，派匿蹤的B-2「幽靈」（Spirit）轟炸機等軍機及潛艦從海空攻擊伊朗核設施。德黑蘭則揚言將為此報復美國。

伊朗半官方的塔斯尼姆（Tasnim）通訊社報導，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）23日正式證實，鎖定烏代德基地的美軍實施報復性的飛彈攻擊。

伊朗 以色列

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