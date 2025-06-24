卡達首都傳爆炸聲 當地美軍基地恐遭伊朗飛彈襲擊

以色列駐台辦事處代表游瑪雅昨在台北舉行記者會，說明對伊朗衝突的現狀和立場；她說，美國總統川普採取的大膽行動傳遞一項非常清晰的訊息：「伊朗絕不能擁有核武」，以色列的軍事行動還沒有結束，此時是讓中東更加安全穩定的關鍵時刻，必須防止極端的伊朗政權破壞穩定；以色列和台灣一樣，必須捍衛自己，而在伊朗取得核彈頭之前，以色列必須立即且及時採取行動。

2025-06-24 01:08