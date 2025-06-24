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卡達首都傳爆炸聲 當地美軍基地恐遭伊朗飛彈襲擊
卡達外交部宣布，卡達將暫時關閉領空。
卡達外交部在社群媒體貼文中表示，根據區域事態發展，這是卡達採取的一系列預防措施之一。法新社報導，卡達首都多哈傳出爆炸聲。
美國在中東最大軍事基地烏代德空軍基地位於卡達。美國國務院說，當地約有8000名美國公民。
英國廣播公司報導，卡達烏代德的美軍基地面臨「可信的威脅」，處於高度戒備狀態，據信威脅來自潛在的伊朗飛彈襲擊。
烏代德基地位於卡達首都多哈郊外，是美軍中央司令部在中東所有空中行動的指揮總部。
美國官員說，他們發現伊朗的飛彈發射架已就位，可能攻擊中東美軍基地，報復美國空襲伊朗核設施。
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