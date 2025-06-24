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以國駐台代表：以色列須捍衛自己 軍事行動還沒結束

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
以色列駐台代表游瑪雅昨舉行記者會，說明在伊朗取得核彈頭之前，以色列必須立即且及時採取行動。 記者林俊良／攝影
以色列駐台代表游瑪雅昨舉行記者會，說明在伊朗取得核彈頭之前，以色列必須立即且及時採取行動。 記者林俊良／攝影

以色列駐台辦事處代表游瑪雅昨在台北舉行記者會，說明對伊朗衝突的現狀和立場；她說，美國總統川普採取的大膽行動傳遞一項非常清晰的訊息：「伊朗絕不能擁有核武」，以色列的軍事行動還沒有結束，此時是讓中東更加安全穩定的關鍵時刻，必須防止極端的伊朗政權破壞穩定；以色列和台灣一樣，必須捍衛自己，而在伊朗取得核彈頭之前，以色列必須立即且及時採取行動。

游瑪雅表示，她的家人和朋友都在以色列的避難所，以色列還在奮戰。

游瑪雅表示，現在是以色列的空前時刻，伊朗攻擊以色列直接縝密不間斷，全世界都看到了川普大膽果斷的決定，「再次證明，美國是領導自由世界對抗專制政權的領袖；此一歷史行動傳遞的主要訊息是，伊朗絕不能擁有核武。」

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