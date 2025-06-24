伊朗議會通過關閉荷姆茲海峽 陸外交部籲推動衝突降級

伊朗議會通過關閉荷姆茲海峽，大陸外交部昨（23）日呼籲國際社會推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟造成更大的影響。

大陸外交部發言人郭嘉昆23日在例行記者會上，針對記者以伊局勢最新進展，郭嘉昆回答，波斯灣及其附近水域是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護該地區安全穩定，符合國際社會的共同利益。中方呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪對全球經濟發展造成更大的影響。

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郭嘉昆表示，中方同伊朗就當前局勢保持著溝通。他說，日前大陸外交部長王毅同伊朗外長阿拉格齊通了電話，中方願同伊朗及有關各方加強溝通，為推動局勢緩和繼續發揮建設性作用。

彭博社指出，荷姆茲海峽承擔全球四分之一以上的石油貿易，是通往波斯灣的門戶。沙烏地阿拉伯、卡達、科威特和伊朗等主要產油國在此裝載原油油輪，並通過荷姆茲海峽運往最終買家。有分析指出，中國大陸40%石油進口依賴荷姆茲海峽，中方從中東進口的石油有80%需通過該海峽，若封鎖將直接威脅大陸能源供應。