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美軍空襲伊朗三處核設施 專家提出兩個疑慮
美軍空襲伊朗三處核設施，根據商業衛星影像，伊朗位於福爾多的濃縮廠受到嚴重破壞，深藏地底的設施與離心機可能已被摧毀，但專家22日提出兩個疑慮，首先是目前還無法完全確認設施實際受損程度，再者伊朗可能早就把接近武器級濃縮鈾轉移到秘密設施。
華府的科學暨國際安全研究所負責人、前聯合國核檢查員歐布萊特（David Albright）表示，「美軍用巨型鑽地彈直接打穿了，我認為那個設施大概完了」。
但影像衛星公司CNA Corporation副研究員艾夫利斯指出，目前仍無法確認地下設施的實際破壞情況。
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