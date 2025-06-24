美突襲伊朗三地 專家憂伊加強實現核武決心

紐約時報報導，美軍日前突襲伊朗核設施造成嚴重毀損，內部濃縮鈾卻下落不明，川普政府高層事後坦言不清楚核材料具體位置。

外電報導，美軍可破壞伊朗核設施，卻無法消滅已被掌握的核知識，美國此舉恐怕加強伊朗實現核武決心。

伊朗原子能組織主席艾斯拉米六月十二日曾稱，伊朗有一座「安全且無法攻破的」濃縮廠，並將立即開始安裝離心機。究竟伊朗是否真有秘密核設施？

哈米尼另一名顧問夏卡尼則表示，儘管關鍵核場址遭到美國攻擊，伊朗仍然擁有濃縮鈾儲備。

夏卡尼說：「即使核場址遭到摧毀，賽局沒有結束，濃縮材料、固有知識、政治意願都還在。」

西方外交官員擔憂，即使伊朗等二年後再從頭開始，只需幾個月就能重啟核計畫並恢復到遇襲前水準。同時，伊朗濃縮鈾目前下落不明，專家認為，美國與以色列可能需要派突擊隊進行實地搜索和摧毀。

艾斯拉米聲稱，伊朗設有一座秘密核設施，「這座新設施已經建成，位於一個安全且無法攻破的地點。一旦裝好離心機，馬上會開始進行濃縮。」

前聯合國核查員、現任科學暨國際安全研究所所長歐布萊特曾撰文指出，該設施可能位於納坦茲以南、庫赫—科蘭加茲拉山下，海拔高度約一六○九公尺，比福爾多所在的山還高出近八百公尺。

歐布萊特表示，這處設施似乎是為大規模部署離心機而建。如果運作並搭載最新型離心機，伊朗可在三個月內產出足以製造十九枚核武所需的高濃縮鈾。目前沒有證據能核實歐布萊特的說法，西方情報圈尚未提出評估。