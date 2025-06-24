美發警報 籲公民避開中東

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人佐爾法加里廿三日說，鑒於美國已直接參戰伊朗與以色列的戰爭，美國將面臨來自伊朗的報復。

以伊戰爭自十三日起開打，美國廿一日派匿蹤的Ｂ-２「幽靈」轟炸機及潛艦，分別從海空對伊朗的福爾多等三處核設施投下多枚鑽地彈與戰斧巡弋飛彈。

佐爾法加里還說，美國此舉侵犯伊朗的神聖領土，故美國將面臨「沉重、嚴厲、令人遺憾又出乎意料的後果」，伊朗將採取「強力且針對性的軍事行動」。

伊朗半官方的梅爾（Mehr）通訊社廿三日引述知情人士報導，一座美國駐敘利亞的軍事基地遭到襲擊。

美國國務院廿二日發布「全球警報」通告，聲明指出：「以色列與伊朗之間的衝突已導致中東地區旅行受阻，部分空域間歇性關閉。目前存在針對美國公民及其海外利益的示威風險。國務院建議全球美國公民提高警覺。」建議美國人查閱旅遊網站上各國的最新安全警示。

知情人士說，位於敘利亞東北部哈沙卡省西部的卡斯魯克地區美軍基地，被迫擊砲鎖定攻擊。知情人士還說，在被砲擊後，該基地主要入口即實施嚴格的安檢措施。不過，該報導並未提供進一步訊息。

伊朗最高領袖哈米尼的顧問維拉雅蒂也對中東地區美軍基地提出威脅。

法新社報導，哈米尼的顧問維拉雅蒂表示，美軍使用的基地可能遭到報復性攻擊。他說：「美國已經攻擊伊斯蘭世界的心臟，無法挽回的後果一定會降臨他們身上。」

與此同時，伊朗總統裴澤斯基安廿二日與法國總統馬克宏通話時表示，必須就美國攻擊伊朗核場址「作出回應」。

以色列軍方表示，以軍廿三日對伊朗軍事目標執行打擊行動，包括伊朗發射與儲存飛彈的設施。

法新社報導，以色列軍方聲明指出：「大約廿架以軍戰鬥機依據情報發動攻擊，發射卅多枚炸彈打擊伊朗軍事目標」。