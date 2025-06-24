以色列傳尋求結束戰事 希望伊朗重回談判桌

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。（路透）
據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。（路透）

道瓊社報導，據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。阿拉伯官員透露，美方告知中東地區官員，以色列尋求在近期內結束戰火，希望把這個訊息傳達給伊朗。官員說，伊朗回應尚未準備讓步，覺得有必要向美方攻擊做出回應。

美國空襲伊朗的三個重要核設施，讓以色列更接近摧毀伊朗核能力的目標。以國官員說，希望伊朗重回談判桌，同意終結濃縮鈾計畫；但也警告，倘若發現伊朗試圖重啟相關計畫，以方將出動空軍攻擊。

以色列國防部證實，以軍正在打擊伊朗首都德黑蘭的政府機構目標，包括惡名昭彰的伊文監獄。伊朗媒體則報導，以國今天對德黑蘭南方的福爾多地下核設施進行新一波攻勢。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）在社群平台X發文證實，以軍今天「正在對德黑蘭中心的（伊朗）政權目標及政府鎮壓機構進行前所未見打擊」，其中包括關押政治犯跟異議人士的伊文監獄（Evin Prison）。伊文監獄因關押雙重國籍者和西方人士而聞名，伊朗常把這些人當作和西方談判的籌碼。

包括Sputnik在內親伊朗的媒體，23日紛紛引述伊朗邁赫爾通訊社（Mehr）的消息說，哈塞克省的美軍卡斯魯克基地（Qasruk）遭迫擊砲襲擊。報導沒有說明攻擊是否造成美軍基地損害。這個基地另傳也曾被飛彈瞄準攻擊，但飛彈遭攔截。

另一方面，外界推測伊朗應該不會使出封鎖荷姆茲海峽的殺手鐧，作為報復。此舉對伊朗的傷害更甚於美國。彭博專欄作家布拉斯（Javier Blas）強調，伊朗派低階官員大談封鎖荷姆茲海峽，能製造不穩定，有利伊朗，但若真正執行，會傷害伊朗。

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