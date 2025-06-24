外媒：以尋求盡快結束對伊戰爭 普亭稱「美受以挑動攻擊伊朗」

聯合國安理會廿二日在紐約市開會討論美國空襲伊朗核設施，俄羅斯、中國譴責美國違反國際法，呼籲中東即刻停火。聯合國秘書長古特瑞斯表示，美國轟炸伊朗三處核設施是「危險的升溫行徑」，讓全球陷入報復循環。

中國大陸外交部昨稱，中方與伊朗就當前局勢保持著溝通，並呼籲國際社會加大努力，推動衝突降級，防止地區局勢動盪。

伊朗外交部長阿拉奇日前曾與大陸外長王毅通話，廿三日則在克里姆林宮與俄羅斯總統普亭會面。普亭說，「美國對伊朗的無端侵略毫無根據，且無正當理由」。他認為美國是受到以色列的挑動，才攻擊伊朗。

華爾街日報廿三日引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求盡快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事畫下句點。但局勢仍在變化之中，未來情勢很大程度上取決於伊朗的回應。

報導說，美國告訴該地區阿拉伯官員，以色列尋求盡快結束戰鬥，並要求將此訊息轉達給伊朗。

古特瑞斯廿二日表示，「美國轟炸伊朗的核設施，標誌危險的轉折。我們必須立即果斷行動、停止戰鬥，並就伊朗核計畫重啟謹慎且持續的談判；我一再譴責中東地區任何軍事升級，中東人民無法再忍受一次破壞循環，但我們卻面臨陷入報復循環死胡同的風險」。

中俄代表譴責美國攻擊伊朗，中國常駐聯合國大使傅聰說：「中東和平不能靠武力實現，解決伊朗核問題的外交手段尚未用盡，和平解決仍有希望。」

俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞說，美國二○○三年曾在安理會表示，伊拉克總統海珊擁有生化武器，以此做為出兵伊拉克理由，後來在伊拉克根本找不到這類武器。

聯合國新聞報導，涅班濟亞指出，美國此舉凸顯其為「維護霸權地位，可以不擇手段、無視國際法」，強調「沒有任何人授權美國採取此類行動」。

以色列駐聯合國大使達諾說，世界應該感謝美國總統川普。他說，「當伊朗把鈾濃縮到遠遠超出民用範圍時，當伊朗建立堡壘準備消滅我們時，你們在哪裡？」達諾還說，不容忽視的是，已經嘗試過外交手段，但伊朗把談判變成一場鬧劇，利用談判作掩護，為製造飛彈和濃縮鈾爭取時間。

美國代理駐聯合國大使謝伊敦促安理會要求伊朗停止「消滅」以色列的努力，停止伊朗發展核武的動力。謝伊說：伊朗長期隱瞞其核武發展計畫，伊朗政權不能擁核武。

對於ＣＮＮ記者詢問這是否代表外交磋商宣告結束，伊朗外交部發言人巴蓋伊表示，外交選項從未消失，伊朗也沒有真的離開談判桌，卻感受到「外交背叛」。