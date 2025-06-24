美軍空襲伊朗三處核設施 德黑蘭國會批准封鎖荷姆茲海峽

美軍21日空襲伊朗三處核設施，伊朗官媒稱德黑蘭國會已批准封鎖荷姆茲海峽作為報復，但最終決定權握在伊朗國安委員會手中。無論伊朗如何回應，國際社會都高度警戒。

專家普遍認為，此舉對伊朗自身也將造成重大傷害，即使情勢惡化導致短暫封鎖，歷史經驗顯示，石油與天然氣供應中斷的衝擊往往迅速消退，市場回穩只是時間問題。

國會山報報導指出，儘管伊朗國會已經表決通過封鎖荷姆茲海峽，但最終仍需伊朗最高國家安全委員會拍板。目前全球高度關注伊朗的下一步行動。

根據華爾街日報，全球約20%石油和天然氣由此通行，每天數十艘巨型油輪進入兩條各寬2英里的航道（約3.22公里），航道間則有2英里的緩衝區。

報導指出，這些供應對全球汽車、化工業與發電廠至關重要，也支撐極度依賴能源的中國經濟，並左右美國消費者加油與搭機的費用。伊朗過去陷入緊張局勢也曾騷擾區域內外國籍油輪，且時不時威脅封鎖荷姆茲海峽。倘若成真，恐重創金融市場，導致全球能源價格暴漲。

許多油市交易員與能源業高層認為，伊朗封鎖荷姆茲海峽將是玉石俱焚的戰略手段，而且可能性不大。油輪追蹤公司22日表示，海峽航運仍照常進行。