航運業者警戒伊朗報復商用船隻 兩艘油輪急掉頭

航運業者高度警戒，認為德黑蘭當局可能在美國空襲後，攻擊商用船隻作為報復。兩艘超級油輪在進入荷姆茲海峽後緊急掉頭轉彎，反映伊朗若回應恐波及該地區的商業航運。馬士基則說會繼續行經荷姆茲海峽，但會持續評估情勢。

根據彭博資訊彙整的船舶追蹤資料，「Coswisdom Lake」號與「South Loyalty」號，在22日駛入荷姆茲海峽水道後，突然轉向。這兩艘空船隨後朝南行駛，遠離波斯灣出入口。

從以色列在6月13日發動空襲伊朗以來，波斯灣內船舶的電子設備和訊號遭遇干擾的情況愈來愈嚴重，但這兩艘油輪的進入區域內水道、隨後掉頭，甚具代表性。

油輪船東與原油交易商正密切關注中東局勢升級是否會影響航線與運輸流動。希臘運輸部22日稍早也發出公告，建議船隻重新評估是否通過荷姆茲海峽，改為暫時停靠安全港口，等待局勢緩和。

另外，多家航空公司暫停飛往杜拜等中東航線，已有超過150家航空公司選擇避開或暫時停飛衝突區域。

新加坡航空22日表示，情勢多變，在進行安全評估後，已取消新加坡飛往杜拜的航班。

先前俄烏戰爭導致俄羅斯和烏克蘭領空關閉，中東航線對於歐洲與亞洲之間的航班變得更重要。然而，航班追蹤網站FlightRadar24顯示，現在伊朗、伊拉克、敘利亞和以色列上空出現大片空白。

法荷航空集團（Air France-KLM）22日表示，已取消周日與周一往返杜拜和沙烏地阿拉伯首都利雅德的航班。英國航空也取消了周日往返杜拜與卡達首都杜哈的航班，並且在周日晚間發表聲明說，仍在評估後續航班。

由於在衝突區域出現愈來愈多飛彈與無人機攻擊，對飛航構成高風險。監控航班風險的網站「Safe Airspace」周日警告說，美國對伊朗核設施的攻擊可能會加劇美國航空業者在當地面臨的威脅。