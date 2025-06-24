美國務卿魯比歐：伊朗封鎖海峽等同「經濟自殺」喊話大陸出面制止

美國國務卿魯比歐22日表示，如果伊朗關閉荷姆茲海峽，就是「經濟自殺」，他也呼籲北京當局出面制止伊朗關閉荷姆茲海峽；這條水道攸關全球20%的供油穩定。

川普23日在自家社群平台Truth Social發文，要求所有人都必須抑制油價上漲，否則就中了敵人的圈套。

這番話是在川普下令轟炸伊朗三處核設施後發布，而美國的襲擊使全球對伊朗可能報復並擾亂中東能源供應感到不安。國際油價開盤一度大漲近6%至每桶81.4美元，但隨後漲幅不斷縮小，在台灣晚間時段翻黑跌0.3%，反映市場原先擔憂中東原油供應會立即中斷的疑慮逐漸消退。

魯比歐接受福斯新聞專訪時說：「我鼓勵北京當局出面和伊朗溝通，因為中國對荷姆茲海峽的原油依賴極深。」中國大陸是伊朗最大石油買主，與伊朗關係友好。

圖／經濟日報提供

美國上周末轟炸伊朗三處關鍵核設施後，伊朗外交部長22日警告，伊朗「保留一切捍衛主權的選項」。伊朗官方媒體則引述國會高層報導，伊朗國會支持關閉荷姆茲海峽，但最終決定權仍屬於國家安全會議。

若伊朗真的試圖封鎖這條連接伊朗和阿曼的通道，將對全球經濟帶來深遠衝擊。美國能源資訊局統計，2024年約有2,000萬桶原油（占全球消耗約20%）經過此地運送。

伊朗是石油輸出國組織（OPEC）第三大產油國，日產原油約330萬桶。EIA數據顯示，伊朗每日出口至少160萬桶，近八成銷往中國大陸。

魯比歐強調，伊朗封鎖海峽等同「經濟自殺」。他說：「美方有對應手段可以因應。」「這麼做對其他國家的經濟打擊遠大於美國。這會是一場重大升級，不只美國，其他國家也會出手回應。」美國第五艦隊駐防巴林，專責保護波斯灣航運安全。市場普遍認為，美軍若遭遇伊朗封鎖荷姆茲海峽，將能迅速解決危機。但部分分析師警告，市場可能低估了這項風險。

Rapidan Energy創辦人、前總統小布希能源顧問麥納利說：「我們認為，伊朗對荷姆茲海峽航運的干擾時間可能會遠長於市場預期。」