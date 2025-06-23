普亭會見伊朗外長 指美國襲伊朗受以色列煽動「無正當理由」

俄羅斯總統普亭23日在克里姆林宮會見到訪的伊朗外交部長阿拉奇。普亭說，對伊朗的侵略毫無道理，俄國正努力支持伊朗人民。

普亭說，「對伊朗的無端侵略毫無根據，且無正當理由」；俄國與伊朗有長期的友好、可靠關係。普亭也說，他認為美國是受到以色列的挑動，才攻擊伊朗。

普亭透露，他已與美國總統川普、以色列總理內唐亞胡、伊朗總統裴澤斯基安、阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德通話，但普亭未說明這些通話的確切時間。克里姆林宮22日才說，美國21日攻擊伊朗後，普亭未打算與川普舉行新一輪通話。

阿拉奇則感謝普亭支持，表示俄國「站在歷史正確一邊」。他也說，兩國關係非常緊密長久，伊朗正對外部侵略實施合法防衛。阿拉奇說，俄國一直是伊朗核計畫的合作夥伴、幫助伊朗，此外俄國也在核談判發揮重要作用。

對川普22日提及伊朗「政權更替」，克里姆林宮發言人佩斯科夫23日說，一國領導層只能由該國人民決定，不應由他國或他國領袖決定。