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見好就收？傳以色列盼戰事「儘快畫下句點」 以官員：情勢取決於伊朗回應

聯合報／ 國際中心／即時報導
伊朗德黑蘭23日遭以色列空襲，冒出濃煙。法新社
伊朗德黑蘭23日遭以色列空襲，冒出濃煙。法新社

華爾街日報23日引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事畫下句點。

報導說，以色列官員表示，以方期待未來幾天完成對伊朗軍事目標的攻擊，為結束戰事創造契機。然而，局勢仍在變化之中，未來情勢取決於伊朗的回應。

報導說，美國告訴阿拉伯官員，以色列尋求儘快結束戰鬥，並要求將此訊息轉達給伊朗。

這些官員說，伊朗回應稱，伊朗尚未準備退讓，認為有必要先回應美國攻擊伊朗核設施一事。

美國對伊朗三處最重要核設施的打擊，幫助以色列更接近摧毀伊朗核子能力的目標。以色列官員表示，他們現在希望伊朗能夠坐上談判桌，同意終止核濃縮計畫。

以色列官員表示，如果發現伊朗試圖重建核設施，以色列準備在未來動用空軍進行打擊。

以色列總理內唐亞胡22日晚間表示，以色列「非常接近」實現其目標，但沒有給出具體的時間表。他表示，以色列不會被拖入消耗戰。

以色列說，消滅了伊朗目標後，如果伊朗繼續攻擊以色列，以色列也將繼續戰鬥。

一名以色列官員表示，「他們進攻，我們就進攻」。

華爾街日報 美國 戰爭 伊朗 以色列

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