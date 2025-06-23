轟炸核設施 白宮發言人：川普對與伊朗打交道仍「感興趣」
美軍上周末轟炸伊朗福爾多核設施後，白宮發言人今天表示，美國總統川普認為若伊朗拒與華府磋商核協議，伊朗人民應當推翻德黑蘭政府，但川普仍對與伊朗打交道「感興趣」。
法新社報導，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）告訴福斯新聞（Fox News），川普對於達成和平外交解決方案仍有興趣且致力於此，若伊朗政權拒絕，「那麼伊朗人民憑什麼不應該奪走這個極殘暴政權的權力，它已經壓迫人民長達數十年」。
美軍轟炸機上周末空襲伊朗戒備森嚴的福爾多（Fordow）濃縮鈾設施，加入以色列摧毀德黑蘭核計畫的軍事行動行列。
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