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遞橄欖枝？傳以色列擬在近期終結以伊戰事 伊朗：尚未準備讓步

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。路透
據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。路透

據傳以色列打算在近期內終結與伊朗戰事。道瓊社報導，阿拉伯官員透露，美方告知中東地區官員，以色列尋求在近期內結束戰火，希望把這個訊息傳達給伊朗。官員說，伊朗回應尚未準備讓步，覺得有必要向美方攻擊做出回應。

美國空襲伊朗的三個重要核設施，讓以色列更接近摧毀伊朗核能力的目標。以國官員說，希望伊朗重回談判桌，同意終結濃縮鈾計畫；但也警告，倘若發現伊朗試圖重啟相關計畫，以方將出動空軍攻擊。

美股23日早盤四大指數攜手走高，油金價格回檔，可能是因為外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷姆茲海峽的殺手鐧，此舉對伊朗的傷害更甚於美國。

伊朗 以色列

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