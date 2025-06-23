盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

「華爾街日報」今天引述以色列與阿拉伯官員報導，以色列尋求儘快結束與伊朗的戰爭，盼以美國攻擊伊朗關鍵核設施為契機，為戰事劃下句點。

根據報導，以色列官員表示，以方期待未來幾天完成對所列伊朗軍事目標的攻擊，為結束戰事創造契機。然而，局勢仍在變化之中，未來情勢很大程度上取決於伊朗的回應。

據報導，阿拉伯官員透露，美國告訴該地區阿拉伯官員，以色列尋求儘快結束戰鬥，並要求將此訊息轉達給伊朗。

這些官員說，伊朗回應稱，伊方尚未準備退讓，認為有必要先對美國攻擊伊朗核設施一事作出回應。