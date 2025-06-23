空襲伊朗福爾多 以色列稱「為封鎖通往核設施路徑」
以色列軍方宣布，以軍今天發動空襲以封鎖通往伊朗福爾多濃縮鈾設施的路徑。該設施上週末剛遭到美國轟炸。
法新社報導，以色列軍方透過聲明表示，以軍「發動襲擊以阻斷通往福爾多（Fordow）濃縮鈾設施的路徑」。美國總統川普（Donald Trump）先前指出，美國空襲已「完全摧毀」該設施。
有人猜測，在美國昨天凌晨轟炸福爾多核設施前，伊朗可能已移出一部分外界已知存在的400公斤高濃縮鈾庫存。
一直在監控伊朗核計畫的聯合國（UN）核監督機關「國際原子能總署」（IAEA）今天稍早呼籲，讓IAEA人員進入伊朗核設施以「查明」鈾的存放狀況。
IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）談到：「（各方）必須停止交戰才能建立安全形勢，以便伊朗讓IAEA團隊進入核設施去評估狀況。」
IAEA理事會在奧地利首都維也納召開緊急會議，葛羅西在會中說道，「目前沒有人能全面評估福爾多地下（核設施）的損壞狀況，包括IAEA也是」。
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