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會見伊朗外長為盟友喊話 普亭：無端挑起的侵略並不正當

中央社／ 莫斯科23日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭。圖／路透社
俄羅斯總統普亭。圖／路透社

俄羅斯總統普亭今天與伊朗外交部長阿拉奇會晤時，抨擊對伊朗的攻擊是「無端挑起」且「不正當」，但未宣布任何支持這個中東重要盟友的具體措施。

法新社報導，俄羅斯是伊朗重要的支持者，然而儘管美國上週末空襲伊朗核設施，莫斯科當局仍未力挺其合作夥伴德黑蘭。

普亭（Vladimir Putin）與阿拉奇（Abbas Araghchi）剛開始舉行會談時，普亭告訴他：「針對伊朗且完全無端挑起的侵略並不正當。」電視轉播了雙方的會談。

普亭未單獨提及美國的襲擊，反而泛稱針對伊朗的「攻勢」。不過俄羅斯克里姆林宮（Kremlin）今天稍早表示，對美國的攻擊予以譴責並感到遺憾。

阿拉奇告訴普亭，俄羅斯一直是伊朗的「夥伴和同伴」，還讚揚德黑蘭與莫斯科的關係「非常密切且長久」。

他提到：「伊朗正在行使抵禦侵略行為的合法防禦行動。」

以色列本月13日發動攻勢，促使伊朗發射飛彈和無人機回擊以來，俄羅斯尚未公開向德黑蘭提供軍事協助。

普亭及其他官員也淡化俄羅斯在俄伊全面戰略夥伴協議之中該承擔的義務，強調這不是共同防禦條約。這份協議幾個月前才剛簽署。

普亭也在會議中談到，俄羅斯「正致力協助伊朗人民」，但沒有提供詳細說明。

普亭 俄羅斯 伊朗 以色列

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