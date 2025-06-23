伊朗「政權更迭」的危險之夢 專家分析：機會微乎其微

迄今為止，內唐亞胡的表態算是最為明確：以色列的行動「當然可能以一次政權更迭而終結」，因為德黑蘭政府「十分衰弱」，這位以色列總理在接受美國福克斯新聞網採訪時說道。美國總統川普則發出互相矛盾的信號：「我們清楚地知道，所謂『最高領袖』藏在哪裡」，他在其社媒平台Truth Social上寫道，「他是個容易的目標，不過他在那是安全的——我們不會清除他，至少現在不會。」

周日至周一夜間，美國對伊朗三個重要核設施發動空襲。川普威脅，如果德黑蘭不重返談判桌，將受到進一步攻擊。

「政權更迭」的後果

但漢堡GIGA研究所中東事務負責人沃爾茨（Eckart Woertz）警告說：「政權交替是否可以通過外部按一個按鈕來實現，令人極度懷疑。如果發生了，又是否會朝著所希望的方向發展，這又是另一個問題。」他說，比如，革命衛隊可能掌權，比現在對外更有進攻性，——又或者該國可能分崩離析，像2003年美國入侵伊拉克，或2011年北約打擊利比亞那樣。對該地區來說，後果難以預計。

從外部實現「政權更替」，具有高度爭議性。在國際法上，也侵犯了相關國家的主權。有時缺乏民主合法性，時常導致權力真空，或一段時間的暴力和不穩定。新扶持上台的政府時常力不從心，無法應對該國的問題，導致危機和衝突不斷。

比如在阿富汗：2001年九一一恐怖襲擊後，北約首次引用北大西洋公約第五條參戰。美國領導下的西方軍事聯盟想要推翻極端伊斯蘭的塔利班政權，打擊恐怖主義基地組織。

最初取得成功，2001年底，塔利班被趕出喀布爾。其後，北約嘗試建立民主架構，也的確在諸如女性和少數族群權益以及教育、醫療方面有所改善。然而，各方也有許多意見分歧，比如如何將軍事、政治和發展援助相結合。此外，也缺乏規劃，在重建時如何顧及該國的傳統結構。

由此，阿富汗安全局勢長達20年之久都極不穩定。襲擊事件不斷，塔利班一再發動攻勢。2001到2021年，約3600名西方士兵和近50000名阿富汗平民被打死。阿富汗使命的總費用接近1萬億美元。2021年夏，美國及其盟友混亂撤出該國，塔利班重返權力，過去20年的成果幾乎毀於一旦。如今，該國侵犯人權、酷刑、法外殺人以及公開執行死刑的事件一再發生。阿富汗備受孤立、一貧如洗，約2300萬人依賴於人道主義救援。

伊拉克

伊拉克長期的獨裁者薩達姆·海珊因曾受到美國的扶持，但2003年，美國與「自願者聯盟」在沒有聯合國安理會授權下，決定推翻其政權。當時所給出的理由是，薩達姆·海珊因支持基地組織，並擁有大規模殺傷性武器，——這一說法如今已被駁回。中東專家沃爾茨表示：「薩達姆·海珊因被推翻，不是因為他擁有大規模殺傷性武器，而是因為他沒有。當時伊朗也對此詳加關注。」

薩達姆·海珊因下台後，美國在那裡建立起一個過渡政府，其後因管理不善、對該國了解不足而備受批評。各宗教派別相互敵對，該國陷入如同內戰的局面。遜尼派穆斯林殺害什葉派穆斯林，反之亦然。幾乎每天都發生血腥襲擊。

多年後，2014年，在伊拉克部分地區，恐怖組織「伊斯蘭國」坐大，並建立起類似於國家的架構，酷刑、系統性侵犯人權、對特定種群如雅茲迪人的大規模殺害屢見不鮮。

美國入侵伊拉克並嘗試實現政權更迭後20年，伊拉克局勢有所好轉。暴力減少，下屆議會選舉將於11月舉行。儘管如此，該國在經過20年後仍在轉型中。

利比亞

利比亞至今仍在經歷一場內外共同推動的政權更替的後果。2011年，阿拉伯之春之際，抗議者反對長時間的獨裁者卡扎菲，該國爆發內戰。卡扎菲試圖血腥鎮壓反抗。北約採取軍事干預，建立禁飛區，以保護抗議的平民。該國政權僅維持數月。2011年10月20日，卡扎菲被打死。

然而，此後一直未能建立起受到全國支持的政府，而是各對立武裝派別持續交戰，直到今日。該國等同於分崩離析，自2022年3月依賴，兩個政府爭奪控制權，此外，多個民兵和恐怖組織在該國擁有勢力。戰事不斷，也有外國雇傭兵參與。人權狀況極為嚴峻：由於缺乏國家秩序，也發生包括對難民的大規模虐待、劫持人質、酷刑以及對女性的暴力事件。

伊朗政權更替的機會微乎其微

中東專家沃爾茨指出，還有一個問題：強迫實現的「政權更替」，還需要有一個人能夠出面執掌權力、主管局勢。「在伊朗國內，我沒看到有誰領導著一支足夠強大的反叛力量，能夠推翻現政權。」

那麼外部呢？「畢竟德國曾經有過一次成功的政權更替，在二戰結束後，但當時必須有地面上的佔領」，沃爾茨說道。「然後需要有一個過渡期，把當地民眾團結在自己周圍，——有一個共同的外部敵人有助於這一目標，比如1945年後的蘇聯陣營，由此實現求同存異。但僅依靠空中轟炸，還從未實現過一次成功的政權更替，我不認為伊朗現在會成為例外。」

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