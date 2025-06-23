以伊衝突升溫 一文看懂伊朗複雜的政治和軍事制度

以色列本月對伊朗的軍事打擊標誌著一場長期衝突的升級。以色列不僅瞄準伊朗的軍事目標，在一場公開演講中，以色列總理內唐亞胡還呼籲伊朗人起來反抗「殘暴而壓迫」的政權。不管出於心理戰的目的還是真正的號召反抗，它都凸顯了伊朗領導層正面臨危險時刻的這一事實。長年的制裁、內部動亂和如今公開的軍事對抗引發了人們對伊朗伊斯蘭共和國如何運作的新疑問。

伊朗的權力結構異常複雜。一些未經選舉的委員會和機構有擁有巨大權力，但它們的任命或監督由民選或半民選的機構進行。以下是有關伊朗政治和軍事高層以及德黑蘭權力運作方式的關鍵訊息。

最高領袖——哈米尼

1989獲專家會議終身任命

作為最高領袖，阿里·哈米尼直接或間接掌握伊朗從外交到內政的所有國家事務，他任命重要官員，包括國家媒體和司法部門的負責人，並且在幾乎所有主要機構都有代表。

儘管哈米尼並非由公眾選舉產生，但他是在領導1979年伊朗革命的霍梅尼去世後由專家會議任命的。專家會議是由伊斯蘭教士選舉產生的機構，負責選出、監督並在必要時罷免伊朗最高領袖。

伊朗總統——馬蘇德·佩澤希齊揚

2024年7月當選

伊布拉欣·萊希總統在一次直升機墜毀事故中突然喪生兩個月後，馬蘇德·佩澤希齊揚在2024年7月提前舉行的總統選舉中獲勝，成為伊朗伊斯蘭共和國的第九任總統，繼最高領袖之後伊朗級別第二高的官員。

佩澤希齊揚以持溫和立場著稱。他在競選中承諾進行有限的社會改革，在伊朗核計劃問題上與西方重啟談判，並且解決22歲的庫爾德女青年吉娜·阿米尼（Jina Amini）因「未正確佩戴頭巾」而在拘留期間死亡引發的公眾不滿。

伊朗總統任期四年，負責管理日常治理並代表國家參與國際外交。然而，實權掌握在最高領袖手中。最高領袖掌管軍事、司法和外交政策的關鍵領域。總統不能在重要的戰略問題上凌駕於最高領袖之上。

像佩澤希齊揚這樣的改革派領導人以及在之前在2015年促成與歐巴馬政府達成核協議的哈桑·羅哈尼，經常面臨保守派機構的強烈抵制，包括伊朗憲法監護委員會和伊斯蘭革命衛隊（IRGC）。2018年，川普在其第一任期內做出了美國退出核協議的決定，羅哈尼緩解與西方緊張關系的努力也遭遇重大挫折。

伊朗憲法監護委員會

主席：艾哈邁德·賈納提，2024年7月當選

憲法監護委員負責監督伊朗議會通過的法律符合憲法和伊斯蘭教義。這個由12人組成的委員會擁有很大權力：6名成員是由最高領袖直接任命的伊斯蘭教士，其余6名是議會選舉的法學家。除了立法職能外，該委員會還負責審查主要民選機構的候選人，包括總統、議會和專家大會。這使其對誰能參與伊朗嚴格控制的選舉制度產生了很大的影響力。

強硬派教士，最高領袖的盟友艾哈邁德·賈納提（Ahmad Jannati）自1992年以來一直擔任憲法監護委員會主席。賈納提以其保守立場聞名，在審查候選人和制定符合伊斯蘭共和國原則的立法方面發揮了核心作用。

確定國家利益委員會

另一個重要機構是確定國家利益委員會。這是一個權力很大的機構，負責調解議會與憲法監護委員會之間的糾紛，尤其是在擬議的法律與伊斯蘭教法或憲法相衝突時。其成員包括高級神職人員、軍事官員、前總統和技術官僚，由最高領袖直接任命，雖然該委員會的官方名稱是咨詢機構，但通常則是最高領袖權力的延伸，影響國家政策，並在內部衝突或危機期間確保政治體系的連續性。

革命衛隊 (IRGC)

總司令：穆罕默德·帕克普爾將軍，2025年6月當選

伊朗革命衛隊成立於1979年伊朗伊斯蘭革命之後，最初是一支志願民兵組織，負責保衛新成立的政權。在1980年至1988年的兩伊戰爭期間，它發展成為一支強大的平行軍事力量。戰後，伊朗革命衛隊通過領導大規模重建擴大了影響力，為其在伊朗經濟和政治領域日益增強的影響力奠定了基礎。

如今，專家們估計，伊朗革命衛隊控制著伊朗20%到40%的經濟，主要通過其工程部門應急指揮部（Khatam al-Anbiya）進行，並在能源、農業和金融等領域擁有廣泛利益，提供就業機會、施展政治影響力。

在軍事上，革命衛隊肩負在國內外保衛伊朗政權的使命。其下屬的巴斯基民兵組織負責監視國內異見，而精銳的聖城旅則負責監督整個地區的行動。革命衛隊的情報部門與官方安全部門競爭，在應對國內外威脅方面發揮著關鍵作用。在最高領袖·哈米尼的領導下，伊朗革命衛隊的政治和安全職能得到了顯著擴展。

伊斯蘭議會（Majlis）

議長：穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫，2020年5月當選

伊朗伊斯蘭議會，簡稱ICA，是由290名通過全國直接選舉產生的議員組成的一院制立法機構，任期四年。自1980年首次議會會議以來，伊朗議會的構成發生了巨大變化。盡管神職人員曾佔據超過半數的席位，但在2020年，他們僅佔議員總數的5.5%。相比之下，擁有伊朗革命衛隊背景的成員的影響力日益增強，反映出安全和軍事人物在伊朗政治中日益增強的作用。

伊朗伊斯蘭議會擁有廣泛的立法權，包括起草法律、批准國家預算、批准國際協議。但是，其權力受到憲法監護委員會的限制。該委員會審查所有的議會候選人，並有權否決它認為不符合憲法或伊斯蘭教義的立法。

強硬保守派人士穆罕默德·巴蓋爾·卡利巴夫（Mohammad Bagher Qalibaf）自2020 年起擔任議長，並於2025年5月再次當選。卡利巴夫曾任伊朗革命衛隊將軍、國家警察局長和德黑蘭市長，被視為伊朗政界最具影響力的人物之一。

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