以伊緊張情勢升溫 中東機場逾400航班受影響

以色列、伊朗緊張局勢升級，引發地區性航空旅行混亂。中東地區多家航空公司超過400個航班，在杜拜、杜哈、安曼、伊斯坦堡和沙迦機場延誤或取消。

「旅行及旅遊世界」（Travel & Tour World）網站報導，中東地區主要航空公司，包括阿提哈德航空（Etihad）、阿聯酋航空（Emirates）、卡達航空、土耳其航空、沙烏地阿拉伯航空在內，21日起在中東主要機場都面臨航班延誤或取消，已有400個航班受到影響。

航班起降延誤或取消的機場，主要集中在杜拜、杜哈、安曼、伊斯坦堡和沙迦。

報導說，由於以色列和伊朗間軍事交鋒頻繁，地區安全威脅不斷上升、空域不穩定，且航線變更複雜，迫使航空公司延遲出發、取消中轉航班，或重新規劃航線，以因應日益加劇的地緣政治局勢不確定性。

報導指出，杜拜國際機場延誤最多。由於杜拜機場是中東地區空中交通最繁忙的轉運樞紐，共有179個航班受延誤，8個航班取消。阿聯國營航空公司「阿聯酋航空」即有68個航班延誤，反映出營運壓力嚴重。

其他在杜拜受到影響的航空公司還有印度航空、沙烏地阿拉伯航空、香料航空（SpiceJet Air）、加拿大航空、荷蘭皇家航空、俄羅斯航空和美國聯合航空。卡達航空、科威特航空和納斯航空（Flynas）也有零星延誤。

卡達首都杜哈的哈馬德（Hamad）國際機場發生68個航班延誤和17個航班取消事件，是中東地區受影響第2嚴重的機場。多數受影響航班是卡達國營的卡達航空，共64個航班。

哈馬德機場位於海灣地區的中心位置，擁有大量轉機航班，尤其容易受到地緣政治動盪帶來的連鎖反應影響。

約旦首都安曼的阿莉亞王后（Queen Alia）國際機場同樣面臨嚴重營運危機，有12個航班延誤，33個航班取消。受影響最嚴重的航空公司同樣是約旦國營的皇家約旦航空，共延誤8個航班，取消18個航班，占定期航班營運量14%以上。

土耳其的伊斯坦堡國際機場出現34個航班延誤，12個航班取消，其中土耳其廉航飛馬航空（Pegasus）影響最嚴重，有23個航班延誤，12個航班取消。

報導進一步說，土耳其雖與衝突地區保持外交距離，但其領空有龐大的空中交通流量，因此同樣面臨地區動盪和航線變更的風險。

阿聯的沙迦國際機場規模稍小於杜拜，通常營運低成本的地區性航空公司，但也未能倖免。機場共出現28個航班延誤和5個航班取消。

報導最後強調，為謹慎應對地區動盪局勢，一些航空公司已開始調整航班航線。因此建議往返中東的旅客，應準備好隨時應對機場和航班混亂狀況，並隨時注意航空公司公告，定期查看航班狀態。尤其旅行時間可能會延長，替代航線也出現擁擠。