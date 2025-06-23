中東衝突再升高 菲律賓總統籲和平方式解決歧見

美國轟炸伊朗核設施，伊朗揚言報復，中東衝突再升高，菲律賓總統小馬可仕呼籲相關各方以和平對話及外交方式解決歧見。

菲律賓總統府馬拉坎南宮（Malacañan Palace）新聞官卡斯楚（Claire Castro）今天在記者會上說，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）除向相關國家發出呼籲之外，也已做好準備，因應可能發生的後續事件，民眾無須恐慌。

卡斯楚補充，小馬可仕即將與內閣經濟團隊開會，討論如何因應中東衝突可能造成的衝擊，特別是油價上漲與能源供應危機。

菲律賓外交部昨天晚間就已發布聲明稱，菲律賓「極度關切」中東地區在過去數小時間的情勢變化，呼籲相關各方以外交方式處理爭議，降低緊張。

菲律賓外交部目前對以色列與伊朗發出第3級危機警示。

危機警示分為4級，第1級代表所在國家有動亂跡象；第2級則代表僑民生命、安全和財產已受到實際威脅；第3級意味著發生局部動亂或侵略，僑民宜主動離境；第4級意味著發生大規模動亂或全面侵略，菲律賓政府將強制撤僑。

菲律賓目前約有3萬僑民在以色列工作、2000僑民居住在伊朗。

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose ManuelRomualdez）今天在dzBB廣播節目中，提醒旅美菲僑注意安全，避免出入人多的地方。

羅慕德斯說，美國此次對伊朗進行的轟炸「十分嚴重」，美國對其他國家使用「特殊炸彈」。

美軍21日對伊朗核子設施發動「午夜重錘行動」，轟炸福爾多（Fordow）、納坦茲（Natanz）、伊斯法罕（Esfahan）等地核設施，首次實戰使用「巨型鑽地彈」。

伊朗22日威脅將針對美軍用來攻擊伊朗核設施的軍事基地，發動報復性攻擊。