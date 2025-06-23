伊朗遭攻擊 「3原因」解釋為何亞洲國家首當其衝

亞洲的原油買家和交易員正屏息以待，緊盯中東局勢升級對波灣原油運輸的潛在影響。

根據Kpler數據，中東地區生產的原油，逾80%由亞洲買家採購，其中90%經由荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽）運輸。彭博資訊彙整出，亞洲市場擔憂中東戰火延燒的三大原因。

伊朗與中國大陸連結甚深

Kpler數據顯示，中國這個全球最大煉油國，約14%原油來自伊朗，實際數據可能更高，原因是為了躲避美方制裁，部分來自伊朗的進口原油，已將產地偽裝成馬來西亞、阿聯與阿曼。

儘管中國大型國有煉油廠力圖避免違反制裁，但民間不一定照章行事，因此伊朗原油對民間煉油業至關緊要。

市場更加擔憂原油運輸中斷，進一步推升在荷姆茲海峽印度洋一側裝船的原油需求，包括阿布達比的穆爾班原油與阿曼原油。其他可能受惠於伊朗原油運輸受阻的油種，還包括從遠東科茲米諾港出口的俄羅斯ESPO原油，以及安哥拉原油等品項。

伊朗的燃料出口

伊朗不僅出口原油，燃料油出口規模也相當可觀，主要產品包括用於船舶動力或煉油廠原料的高硫燃料油。

這類供應多流向阿聯富查伊拉、新加坡與馬來西亞等船用燃料補給樞紐。其中，所謂「直餾燃料油」可作為原油替代品，通常外銷至中國大陸利潤較低的小型簡易型煉油廠，俗稱「茶壺煉油廠」。

此外，伊朗擁有大量天然氣資源，並與卡達共同開發全球最大天然氣田之一。儘管伊朗大部分天然氣用於國內，仍對外銷售副產品，包括液化石油氣（LPG）與凝析油。

中國規模龐大的塑膠產業，近四分之一的LPG依賴伊朗供應。這類LPG可用於烹飪與供暖，也可進一步加工成為塑膠原料。在美中貿易衝突導致美國出口驟減後，中、伊此一供應關係更為緊密。

Vortexa公司美洲市場分析主管哈特克表示：「若伊朗對中國的LPG供應完全中斷，甚至僅是平均供應量減半，中國可替代來源極為有限。」

伊朗對關鍵航道的影響力

亞洲進口石油大多取道荷姆茲海峽，使該水道成為全球石油貿易要衝。即使伊朗本身並未封鎖海峽，仍具備透過葉門胡塞武裝組織（青年運動）等代理人，具備威脅紅海航道安全的能力。紅海是亞洲與歐洲間最短航線，全球約9%的海運貿易經由紅海南端的曼德海峽通過，年貿易總額超過2兆美元。

這也可能波及亞洲來自俄羅斯的石油供應。自從2022年入侵烏克蘭後，俄羅斯日益遭美國與歐洲傳統買家抵制，轉向亞洲市場出口原油與石化產品。從旗艦產品烏拉爾原油到石腦油，這些船隻載運大量油品，必須選擇繼續冒險穿越紅海，或繞行非洲南端，承受數周航程延誤的代價。