以色列空襲伊朗西部軍事據點 耶路撒冷傳爆炸聲

以伊兩大仇敵間激戰今天進入第11天，以色列軍方表示，以軍空襲伊朗西部地對地飛彈發射場。另一方面，在以軍示警伊朗再發射一連串飛彈後，耶路撒冷傳出巨大爆炸聲。

法新社報導，以色列軍方發表聲明指出，以軍逾15架戰鬥機空襲伊朗西部克爾曼沙（Kermanshah）地區，「摧毀一些瞄準以色列領土的地對地飛彈發射及儲存據點」。

以軍稍早時透過聲明指稱，以國空軍「目前正打擊伊朗克爾曼沙的軍事基礎設施據點」。

於此期間，在以軍示警世仇伊朗再發動多波飛彈攻勢後，以色列各地空襲警報響了逾30分鐘，耶路撒冷可聽到巨大爆炸聲。