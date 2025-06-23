聽新聞
0:00 / 0:00
以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰
伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaghari）23日說，鑒於美國已直接參戰伊朗與以色列的戰爭，因此美國將面臨來自伊朗的報復。
以伊戰爭自13日起開打，美國21日派匿蹤的B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機等多架軍機及1艘潛艦，分別從海空對伊朗的福爾多（Fordow）等3處核設施投下多枚GBU-57與戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。
佐爾法加里還說，美國此舉侵犯伊朗的神聖領土，故美國將面臨「沉重、嚴厲、令人遺憾又出乎意料的後果」，伊朗將採取「強力且針對性的軍事行動」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言