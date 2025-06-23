以牙還牙！伊朗伊斯蘭革命衛隊揚言報復美國參戰

伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（IRGC）發言人佐爾法加里（Ebrahim Zolfaghari）23日說，鑒於美國已直接參戰伊朗與以色列的戰爭，因此美國將面臨來自伊朗的報復。

以伊戰爭自13日起開打，美國21日派匿蹤的B-2「幽靈」（Spirit）戰略轟炸機等多架軍機及1艘潛艦，分別從海空對伊朗的福爾多（Fordow）等3處核設施投下多枚GBU-57與戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈。

佐爾法加里還說，美國此舉侵犯伊朗的神聖領土，故美國將面臨「沉重、嚴厲、令人遺憾又出乎意料的後果」，伊朗將採取「強力且針對性的軍事行動」。