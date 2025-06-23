牽動全球貿易、油價 荷姆茲海峽重要性一次看

伊朗國會據報批准關閉荷莫茲海峽（又譯：荷姆茲海峽），以回應美國轟炸伊朗多處核設施。伊朗的電視台今天報導，伊朗最高安全機構必須就是否關閉這條全球關鍵能源航道做出最終決定。

路透社報導，伊朗過去也曾揚言關閉荷莫茲海峽（Hormuz Strait），但從未付諸實行。如果這麼做，將妨礙貿易活動並影響全球油價。

●荷莫茲海峽在哪裡？

荷莫茲海峽坐落阿曼和伊朗之間，連結北部的波斯灣（Persian Gulf）、南部的阿曼灣（Gulf of Oman）及更遠的阿拉伯海（Arabian Sea）。

荷莫茲海峽最窄處僅33公里寬，雙向航道寬度都只有3公里。

●為何荷莫茲海峽很重要？

全球石油消費總量約有1/5取道荷莫茲海峽。分析海運數據的Vortexa公司資料顯示，自2022年初至今年5月，每天約有1780萬至2080萬桶原油、凝析油（condensate）和燃料經過該海峽。

石油輸出國家組織（OPEC）成員國沙烏地阿拉伯、伊朗、阿拉伯聯合大公國、科威特和伊拉克大部分原油出口都是經過荷莫茲海峽，主要運往亞洲。阿聯與沙烏地試圖尋找其他路徑繞過這個海峽。

卡達是全球液化天然氣（LNG）最大出口國之一，該國幾乎所有LNG都航經荷莫茲海峽運輸。

●緊張局勢史

在1973年，以色列與埃及爆發戰爭時，以沙烏地為首的阿拉伯產油國對支持以國的西方國家實施石油禁運措施。

在1980年至1988年的兩伊戰爭中，伊朗與伊拉克試圖在波斯灣和荷莫茲海峽中斷對方的石油出口，此舉又被稱為油輪戰爭（Tanker War）。

在1988年7月，美國軍艦擊落1架伊朗客機，導致機上290人全數身亡。華府表示這是意外，德黑蘭則稱這是蓄意攻擊。

伊朗2012年1月威脅封鎖海峽，以報復美國跟歐洲實施制裁。2019年5月，4艘船舶在荷莫茲海峽外的阿聯海岸附近遇襲，其中包括兩艘沙烏地油輪。

伊朗2023年、2024年在荷莫茲海峽或附近分別扣押2艘和1艘船舶，其中部分行動是在美國扣押與伊朗有關油輪之後執行。