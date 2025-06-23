核設施遭美攻擊…伊朗核材料下落成謎 CNN：核威脅絕未終結

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聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
美國太空科技公司馬薩爾科技22日的衛星影像顯示，美國空襲後，伊朗福爾多地下鈾濃縮設施所在的山脊可見坑洞。歐新社
美國太空科技公司馬薩爾科技22日的衛星影像顯示，美國空襲後，伊朗福爾多地下鈾濃縮設施所在的山脊可見坑洞。歐新社

美國總統川普聲稱伊朗核設施在美軍21日的打擊完全毀滅。美國有線電視新聞網（CNN）23日分析，就算川普所言屬實，伊朗核設施被毀可能不代表伊朗核威脅已終結，甚至「遠非如此」。幾名西方軍事消息人士也說，要完整評估伊朗核設施受損狀況還太早。

CNN指，伊朗內部強硬派數年來都呼籲伊朗擁核，來嚇阻類似美國這次攻擊的重大打擊。儘管伊朗持續堅稱其核計畫嚴守和平用途，但現在擁核呼聲勢必會強化，擁核強硬派最後可能如願以償。

令人擔憂的是，伊朗官員已公開暗示伊朗將退出禁止核子擴散條約（NPT）；該條約旨在監控並防止核武在全球擴散。伊朗外交部長阿拉奇已說，NPT不足以保護伊朗，質疑伊朗等和平使用核能的國家為何要仰賴NPT。另有伊朗國會議員呼籲退出該條約，此舉很可能被解讀為伊朗實質上確認其打造核武的意圖。

目前衛星影像似乎顯示，10幾枚鑽地彈嚴重妨礙或摧毀伊朗核計畫，但只要有政治意願，終究可能修復或重建鈾濃縮設施；許多伊朗核子科學家雖遭以色列襲擊，但伊朗的核技術知識仍保留下來。

聯合國核監督機關國際原子能總署（IAEA）幾名官員也說，他們不確定伊朗已製造的核材料下落，這包括大量濃縮到60%的鈾235，這已非常接近武器級。伊朗國營媒體也說，福爾多、納坦茲和伊斯法罕等3處遇襲核設施已事先疏散。此話意味伊朗可能已將部分或所有核材料儲放在其他祕密設施。

CNN說，這種圍繞核問題的危險不確定性，似乎是川普未曾料到。美軍空襲後，川普聲稱伊朗必須達成和平。但如今中東各地都準備因應伊朗報復攻擊，包括以色列、美軍基地或荷莫茲海峽等關鍵航道，達成和平似乎愈來愈遙不可及。

歐洲和伊朗官員20日曾在瑞士日內瓦短暫會晤；一名歐洲外交官向CNN指稱，歐洲和伊朗先前的會談似乎曾確實是一扇機會之窗，「但美國人現在將那扇窗關閉」。

伊朗 以色列

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