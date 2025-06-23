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影／CNN主播以色列連線遇飛彈驚魂！警報狂響 邊播邊逃畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國有線電視新聞網知名主播古柏（左）23日在以色列即時連線時，遭遇伊朗空襲，現場防空警報大作，攝影團隊急忙撤退至避難處，同時不忘記錄下完整過程。圖／截自@BlueATLGeorgia在X的影音
美國有線電視新聞網知名主播古柏（左）23日在以色列即時連線時，遭遇伊朗空襲，現場防空警報大作，攝影團隊急忙撤退至避難處，同時不忘記錄下完整過程。圖／截自@BlueATLGeorgia在X的影音

每日郵報報導，美國有線電視新聞網（CNN）知名主播古柏（Anderson Cooper）23日在以色列即時連線時遭遇伊朗空襲，現場防空警報大作，嚇得疑似在戶外直播的攝影團隊急忙進入室內，並且撤退至避難處，全程也被攝影鏡頭記錄下來。

古柏當時正在特拉維夫，與CNN首席國際特派員沃德（Clarissa Ward）、耶路撒冷特派員戴蒙（Jeremy Diamond）連線棚內討論中東局勢。

此時，現場防空警報大作。沃德表示：「我們現在聽到警報響起了。」隨後古柏向觀眾說明，他們全體收到以軍預警通知，稱10分鐘後可能有來自伊朗的飛彈襲擊。

古柏解釋，「現在每個在以色列的人，手機都會收到警報，大約有10分鐘的預警時間」。另外，當地也有語音警報，提醒居民立即前往防空避難所。

警報響起後，古柏語帶緊張詢問技術人員：「我們能邊撤離邊繼續播報嗎？」團隊回應：「正在檢查麥克風，馬上就能恢復錄製。」古柏離開時一度緊張得忘記取下身上的裝置。

接著，CNN鏡頭跟隨古柏一行人從飯店房間走向防空洞，期間戴蒙也分享他前一天目睹伊朗空襲造成的毀損情況。三人搭乘電梯時連線一度中斷，隨後恢復，畫面顯示他們抵達避難處。此時，最終90秒紅色警報響起，提醒民眾即刻避難。

古柏感嘆：「能有10分鐘預警，其實是一種奢侈。」

美軍21日空襲伊朗核設施後，伊朗也隨即展開報復，分批發射數十枚飛彈打擊以色列。

飛彈 警報 空襲 直播 伊朗 以色列 CNN

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